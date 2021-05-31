В Италии зафиксировали наименьшее количество смертей от COVID-19 с осени

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Коронавирус в Италии

В Италии за прошедшие сутки, 30 мая, зарегистрировали 44 смерти от коронавируса. Это самый низкий показатель со середины октября.

Об этом пишет The Guardian. Сейчас в стране, которая в пик пандемии в 2020 году лидировала по смертности от COVID-19, насчитывается более 126 тысяч летальных случаев, связанных с этим недугом.

Отмечается, что обычно в воскресенье количество смертей ниже, однако последние данные действительно подтверждают тенденцию к снижению смертности.

В частности, в минувшее воскресенье от последствий коронавируса в Италии умерли 72 человека и 93 – за неделю до того, по сравнению с 139 в воскресенье, 9 мая.

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Данные по коронавирусу в Италии

Всего в стране 126 046 человек умерли от COVID-19. Это второе по величине количество жертв коронавируса в Европе после Великобритании и шестое – в мире.

Италия – вторая по количеству жертв коронавируса в Европе

Ежедневное количество новых инфекций в Италии также упало – с 3351 до 2949. В настоящее время в стране в целом зафиксировано 4,2 млн всех случаев заболевания и 3,8 млн выздоровлений.

По количеству жертв коронавируса в мире Италия занимает шестое место

Тем временем, по данным на утро 31 мая, одну прививку от коронавируса в Италии получили уже более 22,9 млн жителей (37,91%), а полностью вакцинировались – 11,7 млн (19,37%). Прививки в стране делают вакцинами Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer&BioNTech.

Данные по вакцинации против COVID-19 в Италии

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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