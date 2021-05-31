В Италии зафиксировали наименьшее количество смертей от COVID-19 с осени
В Италии за прошедшие сутки, 30 мая, зарегистрировали 44 смерти от коронавируса. Это самый низкий показатель со середины октября.
Об этом пишет The Guardian. Сейчас в стране, которая в пик пандемии в 2020 году лидировала по смертности от COVID-19, насчитывается более 126 тысяч летальных случаев, связанных с этим недугом.
Отмечается, что обычно в воскресенье количество смертей ниже, однако последние данные действительно подтверждают тенденцию к снижению смертности.
В частности, в минувшее воскресенье от последствий коронавируса в Италии умерли 72 человека и 93 – за неделю до того, по сравнению с 139 в воскресенье, 9 мая.
Всего в стране 126 046 человек умерли от COVID-19. Это второе по величине количество жертв коронавируса в Европе после Великобритании и шестое – в мире.
Ежедневное количество новых инфекций в Италии также упало – с 3351 до 2949. В настоящее время в стране в целом зафиксировано 4,2 млн всех случаев заболевания и 3,8 млн выздоровлений.
Тем временем, по данным на утро 31 мая, одну прививку от коронавируса в Италии получили уже более 22,9 млн жителей (37,91%), а полностью вакцинировались – 11,7 млн (19,37%). Прививки в стране делают вакцинами Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer&BioNTech.
Как сообщал OBOZREVATEL:
чтобы справиться с новой волной коронавируса, в марте этого года в Италии усиливали карантин. Тогда 10 из 20 регионов страны перешли в "красную" зону.
Вскоре Италия, которая в 2020 году стала одним из главных центров пандемии СOVID-19, и Польша, где болезнь снова начала бить рекорды, колоссально увеличили темпы вакцинации.
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