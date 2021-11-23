В Италии разрешили бустерную вакцинацию от COVID-19: министр призвал делать прививки, чтобы "быть сильнее"
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца призвал граждан страны применить третью, бустерную прививку против коронавируса. Он убежден, что именно эта мера сделает итальянцев сильней и остановит стремительный рост заражений смертельной болезнью.
Об этом чиновник написал у себя в Facebook. Он заметил, что заключительную дозу не нужно делать сразу, а по истечению пяти месяцев после пройденного курса вакцинации.
"После окончательного мнения AIFA (итальянское агентство по лекарственным препаратам, – Ред.) можно будет прибегнуть к бустерной вакцинации. Давайте все сделаем эту прививку, чтобы быть сильнее!", – призвал Сперанца.
Отметим, что Италия продолжает занимать лидирующие позиции по числу заболеваний COVID-19, несмотря на высокий процент вакцинированного населения. По состоянию на 23 ноября в стране за сутки скончались более 133 тысяч человек, пораженных коронавирусом.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Еврокомиссия готовит проект, которым продлит действие COVID-сертификатов после получения бустерной прививки жителями на подведомственной территории.
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