В Италии разрешили бустерную вакцинацию от COVID-19: министр призвал делать прививки, чтобы 'быть сильнее'

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца призвал граждан страны применить третью, бустерную прививку против коронавируса. Он убежден, что именно эта мера сделает итальянцев сильней и остановит стремительный рост заражений смертельной болезнью.

Об этом чиновник написал у себя в Facebook. Он заметил, что заключительную дозу не нужно делать сразу, а по истечению пяти месяцев после пройденного курса вакцинации.

"После окончательного мнения AIFA (итальянское агентство по лекарственным препаратам, – Ред.) можно будет прибегнуть к бустерной вакцинации. Давайте все сделаем эту прививку, чтобы быть сильнее!", – призвал Сперанца.

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Отметим, что Италия продолжает занимать лидирующие позиции по числу заболеваний COVID-19, несмотря на высокий процент вакцинированного населения. По состоянию на 23 ноября в стране за сутки скончались более 133 тысяч человек, пораженных коронавирусом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Еврокомиссия готовит проект, которым продлит действие COVID-сертификатов после получения бустерной прививки жителями на подведомственной территории.