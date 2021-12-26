В Италии предупредили о снижении эффективности вакцины против COVID-19 через пять месяцев

Высший институт здоровья Италии заявил, что эффективность всех известных на сегодня препаратов против коронавируса снижается более чем на 40% спустя пять месяцев после второй вакцинации. Причем речь идет именно о защите организма от заражения COVID-19, риск тяжелого течения заболевания остается минимальным.

Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на полученные результаты исследования. Через 150 дней после второй прививки защита от заражения опасной болезнью с 71,5% падает до 30%.

"Важно отметить, что даже по истечению указанного срока степень защищенности пациента от тяжелых симптомов вплоть до летального исхода остается высокой. 92,7% у тех, кто был привит менее пяти месяцев назад, и 82,2% у тех, кто был привит более 150 дней назад", – указано в сообщении итальянского консилиума.

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Отметим, что Италия остается одной из лидеров среди стран Европы, где вакцинировано наибольшее число жителей, Однако, несмотря на иммунизацию хотя бы одной дозой у 89% населения, в стране продолжаются вспышки пандемии.

Высший институт здравоохранения в Риме является одним из наиболее важных научно-исследовательских центров в Италии, специализирующийся на медицинских исследованиях, а также в области консалтинга, образования и изучения и охраны здоровья населения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Британии ожидают очередную волну коронавируса в связи с появлением новой мутации Омикрон.