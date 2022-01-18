В Италии от COVID-19 умер один из лидеров антивакцинаторов Марилли. Фото
В Италии от коронавирусной болезни в понедельник, 17 января, умер Луиджи Марилли – один из лидеров движения антивакцинаторов. Итальянцу было 63 года.
Как пишет издание ilpescara.it, известный антивакцинатор попал в больницу в городе Перуджа. По информации журналистов, в медучреждении Марилли предложили лечение.
Однако, итальянец от него отказался. Сколько времени он находился в госпитале не уточняется.
Марилли был членом организации, которая выступала против прививок от коронавируса. Движение называлось "Освободим Италию". На странице организации в Facebook также появилась запись о смерти 63-лет него Марилли. В заметке говорится, что "его человечность и добродушность были сутью жизни, представленной в человеке".
Как пишет издание, публикации в СМИ о смерти противника вакцинации якобы возмутили других членов "движения". Они призвали журналистов прекратить эксплуатацию его истории. Антипрививочники пригрозили, что юристы будут действовать "наиболее подходящим образом".
У Марилли осталась супруга Анна-Мария, двое детей и двое внуков.
Как сообщал OBOZREVATEL, в США известный христианский телеевангелист и антивакцинатор Маркус Лэмб умер после госпитализации с COVID-19. Также у него был диабет.
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