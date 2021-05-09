В Испании после отмены режима ЧС массово нарушали карантин: фото гуляний

Испания c 9 мая отменила режим чрезвычайной ситуации, введенный для борьбы с распространением коронавируса и который действовал более полугода. Люди устроили массовые вечеринки, чтобы отметить это.

Как сообщает издание El Pais, массовые гуляния состоялись в Мадриде, Барселоне, Севилье и других городах.

В частности, в Мадриде сотни людей собрались на центральной площади Пуэрта-дель-Соль, принесли с собой алкоголь, веселились и скандировали "Свобода!". Также они купались в фонтанах, образовывая около них толпы, и при этом, в основном, не придерживались социальной дистанции и были без масок.

В Барселоне также устраивали массовые гуляния, в том числе у здания Верховного суда – люди танцевали и пили алкоголь.

Отмечается, что полицейским, которые патрулировали улицы, пришлось заставлять людей разойтись по домам.

Отметим, в Испании отменили комендантский час, ограничения на путешествия между регионами, а также позволили работать ресторанам и барам до 23:00 с частичной заполненностью. В то же время местные власти могут усиливать карантинные ограничения.

За время пандемии коронавирусом в Испании заболели 3,5 млн человек, по данным Университета Джонса Хопкинса. 78 тысяч человек умерли от осложнений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии из-за резкого увеличения новых смертей от COVID-19 тела погибших в стране сжигали прямо в парках. Отмечается, что крематории уже не справляются с количеством умерших.