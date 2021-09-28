В Индии разрешили тестирование вакцины Novavax против COVID-19 на детях 7-11 лет – Reuters

Индийский регулятор лекарственных средств во вторник, 28 сентября, позволил испытать вакцину от коронавируса американского производства Novavax на детях в возрасте 7-11 лет. Страна готовится защищать молодое поколение от нового штамма COVID-19.

Об этом сообщило британское агентство новостей Reuters. Отмечается, что институт сыворотки провел испытания своей вакцины против коронавируса в возрастной группе 12-17 лет и уже представил данные о протестированных 100 участниках.

Несмотря на то, что Novavax еще не одобрена органами здравоохранения страны, индийский регулятор ожидает, что эта вакцина будет рекомендована для лиц в возрасте до 18 лет уже в январе или феврале следующего года.

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Сейчас же Индия уже успела сделать более 870 млн прививок от COVID-19, вакцинировав 14 млрд человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии разработали принципиально новую COVID-вакцину – ДНК препарат ZyCoV-D. Она отличается от уже имеющихся мРНК и векторных вакцин. Этот препарат эффективен и уже одобрен в Индии для людей старше 12 лет.