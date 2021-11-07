В храмах УГКЦ начнут работу центры вакцинации от COVID-19: появились подробности
В храмах Украинской грекокатолической церкви будут действовать пункты вакцинации от коронавируса. Первый центр начал работу сегодня, 7 ноября, в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве.
Об этом сообщила журналист София Кочмар-Тимошенко на своей странице в Facebook. По ее словам, прихожане могут привиться препаратами CoronaVac и AstraZeneca каждый день с 10 до 17.
"Чтобы проявить сегодня уважение достоинству человеческой жизни надо делать три вещи: не бояться вакцинации, носить маску и мыть руки. В начале пандемии мы пообещали, что если не хватит места в больницах, мы откроем двери наших храмов под госпитали. Сегодня мы это делаем, чтобы мобильные бригады медиков могли проводить вакцинацию", – сказал глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав.
Как рассказала Кочмар-Тимошенко, после молитвы священнослужитель подошел к медикам и поблагодарил их за работу.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину прибыла новая партия (2 930 300 доз) мРНК-вакцины против COVID-19 производства компании Moderna. Всего в стране указанным препаратом привили 1 102 042 человек.
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