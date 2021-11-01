В Хмельницком от COVID-19 умерла беременная женщина: у нее осталось 11 детей

В Хмельницком зафиксирован первый случай смерти беременной женщины в результате COVID-19. Без матери осталось 11 детей.

Об этом сообщает МТРК МІСТО со ссылкой на директора Хмельницкой инфекционной больницы Оксану Поддубную. По ее словам, трагический случай произошел на днях (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Поддубная отметила, что возраст умерших составляет преимущественно 60-70 лет, однако фиксируют летальные случаи среди молодежи.

В частности, от осложнений коронавирусной болезни скончалась 22-летняя девушка.

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При этом ни один вакцинированный пациент не умер.

Врач подтвердила, что в последнее время возраст больных действительно изменился. Сейчас самому младшему пациенту, госпитализированному в инфекционную больницу города, всего 7 суток, самому старшему – 96 лет.

Хмельницкая инфекционка переполнена – из 200 коек, подключенных к кислороду, на сегодняшний день заняты 196.

Как сообщал OBOZREVATEL, осложнения от коронавируса привели к смерти 39-летней беременной жительницы Чернигова. Женщина не была вакцинирована и, как утверждают медики, слишком поздно к ним обратилась.

Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская заявила, что в случае вакцинации против COVID-19 беременных следует применять индивидуальный подход. По ее словам, побочные эффекты после прививки вероятны, но последствия заражения значительно серьезнее влияют на здоровье.