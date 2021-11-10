В Хмельницкой области мужчина совершил кражу в больнице, заразился COVID-19 и попал туда же на лечение

В Шепетовке Хмельницкой области разоблачили мужчину, который совершил кражу в больнице. Спустя некоторое время вор заразился коронавирусом и попал в эту же больницу как пациент.

Об этом сообщается в Facebook Шепетовское райуправление полиции. 49-летний местный житель ночью угнал два велосипеда из помещения многопрофильной больницы города (чтобы посмотреть фото, доcкролльте до конца страницы).

Владельцы покинули транспортные средства возле лестничной клетки медучреждения. При этом один из велосипедов был неисправен, так что вору пришлось нести его в руках в свой тайник.

Другой "трофей" нарушитель сломал, когда передвигался по городу.

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Когда правоохранители выяснили, кто совершил кражи, мужчина дал признательные показания и указал место, где хранил велосипеды.

По данному факту начато уголовное производство по статье "кража, совершенная повторно". Наказывается арестом сроком от 3 до 6 месяцев или ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Злоумышленник ранее уже был судим.

"У мужчины медики диагностировали коронавирус, поэтому ему таки пришлось вернуться на место совершения преступления, на этот раз в качестве пациента", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе правоохранители задержали иностранца, который из квартиры в Киеве украл 105 тысяч долларов США. Злоумышленник пытался покинуть территорию Украины.