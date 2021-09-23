В Харькове просят открыть новые "ковидные" больницы: действующие перегружены
Харьковская мэрия просит расширить коечный фонд для больных коронавирусом и вернуть два медицинских учреждения города в реестр больниц, предназначенных для лечения инфицированных COVID-19. В Городском совете отметили, что мощности действующих "ковидних" медучреждений Харьков полностью использовал.
Об этом сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, во время весенней волны пандемии в городе были развернуты 930 коек в четырех больницах и одном роддоме.
Позже два медицинских учреждения исключили из "ковидного" реестра. Поэтому на сегодня в городе осталось 770 коек для пациентов с коронавирусом.
"Мощности трех больниц мы уже полностью использовали. Расширить коечный фонд можно только за счет тех медучреждений, у которых уже есть кровати для пациентов с коронавирусом. Поэтому мы подали предложение в Харьковскую облгосадминистрацию, а они обратятся в Министерство здравоохранения, чтобы больницу № 18 и родильный дом №2 вернули в ковидный реестра ", – отметила заместитель мэра.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стремительно растет количество инфицированных коронавирусной инфекцией. Только два региона сохраняют умеренные показатели заболеваемости – в Закарпатской и Кировоградской областях количество больных коронавирусом остается в пределах допустимой нормы. В других регионах оно приближается к критическому показателю.
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