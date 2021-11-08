В Грузии пенсионерам будут платить за вакцинацию от COVID-19: названа сумма

Правительство Грузии решило мотивировать население пенсионного возраста делать прививки от COVID-19 с помощью денежных выплат. Теперь каждый, кто сделает хотя бы одну прививку, получит единоразовую надбавку к пенсии в 200 лари (66 долларов).

Об этом на брифинга сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, пишет информационный портал "Новости Грузия". Он заверил, что 200 лари будут начислены пенсионеру после получения первой же дозы вакцины от коронавируса.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Грузии вакцинировано только 33% взрослого населения страны. Грузинские врачи отмечают, что почти 99% госпитализированных пациентов с диагнозом COVID-19 не был привиты.

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Грузинский премьер Гарибашвили добавил, что с декабря в стране будут действовать "зеленые паспорта" вакцинации. Документ получат дважды вакцинированные грузины и с его помощью смогут посещать общественные места.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Грузия с 1 декабря начнет требовать "зеленые пропуска", в том числе и у туристов, для посещения ряда общественных заведений. Речь идет о документе, подтверждающим полную иммунизацию, перенесенный коронавирус или негативный тест.

А в Украине с 8 ноября начали отстранять непривитых учителей от работы. К тому же, в Минздраве отметили, что переносить на более позднее время приказ об обязательной вакцинации педагогов не будут.