В Германии заявили о стремительном распространении COVID-19: реальные цифры могут быть в два-три раза выше

За прошедшие сутки 29 декабря в Германии было зафиксировано 42,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. При этом семидневный коэффициент заражаемости COVID-19 в стране составил 207,4 случая на 100 тысяч жителей.

Однако в Министерстве здравоохранения Германии предполагают, что реальные цифры могут быть намного выше. Об этом сообщает издание DW.

В отчете Института имени Роберта Коха говорится, что за прошедшие 24 часа от последствий заболевания COVID-19 в Германии скончались 383 пациента. К слову, на данный момент смертность снизилась, так как неделей ранее этот показатель достигал 425 умерших за сутки.

Также Институт Коха отмечает, что публикуемые в праздничные дни и под конец года данные зачастую ниже реальных показателей. Это связано с меньшим количеством проводимых тестов, а также задержкой информации, поступающей от органов здравоохранения на местах.

Видео дня

В свою очередь министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах также заявил, что по его оценкам, коэффициент заражаемости COVID-19 в реальности в два-три раза выше официальной статистики.

По данным портала Worldometers, за все время пандемии в Германии зарегистрировано 7,1 миллиона случаев заражения COVID-19. Удалось побороть недуг 6,3 миллионам человек. При этом более 112 тысяч граждан Германии умерли от последствий коронавируса.

Напомним, в Италии за прошедшие 7 дней число новых случаев COVID-19 возросло на 80%. Всего в период с 22 по 28 декабря в стране коронавирусом заболело более 320 тысяч человек. По сравнению с предыдущей неделей, когда было зарегистрировано 177 тысяч заболевших, динамика новых случаев возросла практически в два раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с "эффектом цунами", который новый штамм коронавируса Омикрон произвел в Италии, в стране продолжают ужесточать и без того строгие карантинные меры. Так, с 10 января непривитые граждане не смогут воспользоваться транспортом, посетить заведения общественного питания и любые массовые мероприятия.

Также сообщается, что в столице Франции Париже из-за новой вспышки заболеваний COVID-19, вызванной новым штаммом Омикрон, с 31 декабря снова станет обязательным ношение защитных масок на улицах. За несоблюдение правила грозит штраф в размере €135.

Накануне в мире обнаружили рекордные более 1,6 млн инфицирований коронавирусом и втрое меньше случаев выздоровления – 603 тыс., еще 7,3 тыс. человек умерли. С начала пандемии и по сей день количество всех случаев заражения превысило 284,9 млн.