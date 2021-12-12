В Германии заявили о непобедимости коронавируса в ближайшие годы

В обозримом будущем – не менее четырех лет – человечество не сможет полностью победить коронавирус. Это связано с постоянными мутациями COVID-19.

Таким прогнозом в интервью немецкому изданию Bild поделился глава Министерства здравоохранения Германии Карл Лаутербах и призвал людей быть реалистами. По его словам, сейчас новые штаммы часто фиксируют у людей с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями или онкологией.

Стоит отметить, что глава Минздрава ФРГ является сторонником обязательной вакцинации и считает, что при четкой прививочной кампании новые варианты коронавируса не будут представлять угрозы для человечества. Однако вакцинация будет препятствовать распространению COVID-19.

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Кроме того, Лаутербах допускает возможность введения четвертой прививки, поскольку, по его мнению, бустерной (третьей) дозы вакцины может быть недостаточно. В этом вопросе все будет зависеть от того, будут ли новые штаммы и как люди будут переносить Омикрон.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин спрогнозировал, что пандемия коронавируса в этом году точно не закончится. По его словам, она продлится еще не один год, пока в мире не появится какая-либо общая стратегия против COVID-19. А масочный режим будет продолжаться до последних дней преодоления мировой пандемии.

"Это будет длиться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо средства профилактики или лечения. Только тогда можем говорить о потенциальном времени до окончания пандемии", – считает Кузин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре эксперты спрогнозировали, что до конца года от коронавируса в Украине может умереть еще не менее 20 тысяч человек. Наша страна довольно долго занимает первые места по смертности в Европе и имеет одни из самых низких темпов вакцинации в мире.