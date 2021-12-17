В Германии заявили, что Омикрон может вызвать пятую волну заболеваемости: какая ситуация в стране

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, бывший профессор эпидемиологии высказал мнение, что штамм коронавируса Омикрон спровоцирует "массовую пятую волну" пандемии. Он считает, что страна должна подготовиться к вызову, "которого никогда раньше не видела".

Об этом чиновник заявил во время посещения региона Нижняя Саксония, пишет Reuters. Отметим, согласно данным сайта Worldometers, который следит за распространением COVID-19 в мире, с начала пандемии в стране зарегистрировано 6 727 127 случаев заболевания на коронавирус. Он привел к летальному исходу 108 278 людей, а выздоровели 5 679 400.

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Ранее Лаутербах призвал людей быть реалистами, заявив, что в обозримом будущем – не менее четырех лет – человечество не сможет полностью победить коронавирус. Это связано с постоянными мутациями COVID-19. Глава Минздрава ФРГ является сторонником обязательной вакцинации и считает, что при четкой прививочной кампании новые варианты коронавируса не будут представлять угрозы для человечества. Однако вакцинация будет препятствовать распространению COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Германии на законодательном уровне обязали вакцинироваться от коронавируса медработников. Прививки от COVID-19 также должны получить работники домов престарелых.

Также в Германии могут ввести более жесткие карантинные ограничения из-за распространения COVID-19. В основном они будут касаться тех граждан, которые не сделали прививку от коронавируса. Речь идет о так называемом "локдауне для непривитых".