В Германии ухудшается ситуации с COVID-19: людей призывают вакцинироваться

Власти Германии настоятельно призывают жителей страны вакцинироваться против COVID-19, поскольку эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться критической. За последние сутки от заболевания скончались 357 человек, новых случаев заражения официально зафиксировано – 76 414.

Об этом сообщил "Укринформ", ссылаясь на обращение к нации президента научного учреждения Лотара Виллера. Также ситуацию с пандемией в Германии негативно оценил и.о. немецкого министра здравоохранения Йенс Шпан.

"Только вакцина сегодня позволяет рассчитывать на то, что зима не будет такой темной, как в прошлом году. Призываем людей в нашей стране делать прививки, а также сокращать по максимуму количество контактов", – указал Шпан.

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При этом он добавил, что в ФРГ зафиксирована положительная динамика за последние две недели. За указанный период было введено 3,5 млн доз, а бустерную вакцину сделали уже 18 млн человек, проживающих на территории Германии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Польше запустили кампанию по вакцинации детей от 5 лет. До этого там прививали детей против коронавируса не младше 12 лет.