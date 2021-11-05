В Европе заболеваемость COVID-19 выросла на 55% за месяц: в ВОЗ выступили с заявлением

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
1 минута
3,2 т.
Коронавирус в Европе

В Европе за последние четыре недели зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом на 55%. Ситуация ухудшилась, несмотря на наличие вакцин.

Об этом в четверг, 4 ноября, заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает Reuters. По словам директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, некоторые европейские страны имеют неоптимальный охват вакцинацией, несмотря на их наличие.

"Это предупредительный выстрел для мира – увидеть, что происходит в Европе, несмотря на доступность вакцинации", – сказал он.

Отметим, что за минувшие сутки, 4 ноября, в Европе зафиксировали 288 413 случаев коронавируса, умерли 3 810 человек, выздоровели 169 166 зараженных. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, такие страны, как Соединенные Штаты, Великобритания, Португалия и Индия могут выйти из пандемии коронавируса уже в следующем году. COVID-19 на данных территориях может перерасти в сезонное заболевание.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Коронавирус