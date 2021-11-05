В Европе заболеваемость COVID-19 выросла на 55% за месяц: в ВОЗ выступили с заявлением

В Европе за последние четыре недели зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом на 55%. Ситуация ухудшилась, несмотря на наличие вакцин.

Об этом в четверг, 4 ноября, заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает Reuters. По словам директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, некоторые европейские страны имеют неоптимальный охват вакцинацией, несмотря на их наличие.

"Это предупредительный выстрел для мира – увидеть, что происходит в Европе, несмотря на доступность вакцинации", – сказал он.

Отметим, что за минувшие сутки, 4 ноября, в Европе зафиксировали 288 413 случаев коронавируса, умерли 3 810 человек, выздоровели 169 166 зараженных. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, такие страны, как Соединенные Штаты, Великобритания, Португалия и Индия могут выйти из пандемии коронавируса уже в следующем году. COVID-19 на данных территориях может перерасти в сезонное заболевание.