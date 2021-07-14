Европу накрывает новая волна коронавируса: что происходит и к чему готовиться Украине

В Европе началась новая вспышка коронавируса. Спустя пару месяцев уровень заболеваемости пошел вверх в Нидерландах, Великобритании, Испании, Греции. Страны, которые активно проводят массовую вакцинацию, снизили уровень смертности в десятки раз. Но это не касается России, где прививки делают непризнанным ВОЗ "Спутником V". Там летальность подскочила до 700 человек в сутки, хоть вакцину вкололи 13% населения.

Что происходит в Украине и успеем ли мы подготовиться к новой волне COVID-19, которая ожидается уже осенью? Об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Нидерланды. Заболеваемость растет, но спасает вакцинация

Ситуация начала ухудшаться с июня. Если еще в конце прошлого месяца в стране фиксировали около 500-600 случаев коронавируса в сутки, то в последние дни этот показатель приближается к 10 000.

Медики раскритиковали правительство за то, что оно вовремя не вернуло карантинные ограничения и, наоборот, разрешило гражданам посещать другие страны. К тому же Амстердам принимал некоторые матчи Евро-2020, футбольные болельщики целый месяц активно путешествовали по Европе. Также один из последних случаев массового заражения произошел на вечеринке в диско-клубе в городе Энсхеде, инфекцию обнаружили сразу у 180 человек.

Видео дня

Правда, летальность в Нидерландах остается невысокой, не более 2-3 пациентов в сутки. Эксперты уверены, что сказалось влияние массовой вакцинации. Граждане хоть и болеют, но они защищены от тяжелого течения болезни.

Однако недавно правительство все же прислушалось к врачам и вновь решило вернуть карантинные ограничения. Уже успели запретить работу ночных клубов и дискотек.

Бельгия. Боятся возвращения локдауна.

В Бельгии, которая граничит с Нидерландами, тоже начался подъем заболеваемости. Показатели тут не такие высокие, но тенденция та же. "В середине июня фиксировали по 500 новых случаев, а сейчас уже по 1 000 и больше. В местной прессе сообщают, что молодежь ездит отдыхать в Испанию. И уже оттуда треть приезжает инфицированная", – рассказывает OBOZREVATEL украинец Никита, который живет в Бельгии.

Страна уже прожила полгода в условиях локдауна, малый и средний бизнес понес сильные потери, поэтому власть очень не хочет возвращаться к резкому усилению ограничений.

Уровень смертности остается невысоким. Очевидно, на этом тоже отразилась активная вакцинация населения.

В Великобритании смертность в десятки раз ниже, чем в РФ

Резкий рост заболеваемости начался и в Великобритании. За последнюю неделю там фиксируют в сутки более 30 тысяч новых случаев, летальность на уровне 26-35 человек. При этом в Англии, например, прививки сделали уже 52% населения.

Для сравнения, в России, где каждый день тоже фиксируют в среднем 25-30 тысяч случаев инфекции, от коронавируса умирают по 700 граждан.

В России еще в январе начали вакцинацию препаратом "Спутник V", который не одобрен ВОЗ. Но процесс иммунизации завис, за это время прививки сделали только 13% населения. Сами россияне не доверяют отечественной вакцине. Также в стране процветает черный рынок поддельных COVID-паспортов.

И для примера стоит вспомнить опыт Израиля, где привили около 60% населения. От коронавируса там умирают крайне редко. Хотя эпидемия продолжает циркулировать и заболеваемость за последние недели выросла от 75 случаев в сутки до 300 сейчас. Отметим, в этой стране граждане продолжают придерживаться масочного режима.

В Украине вакцинация хоть и стартовала в конце февраля, но массово делать прививки у нас начали сравнительно недавно. За апрель и май в Украине привили 3% населения, а за следующие полтора месяца – еще 3%.

Только в последние две недели по всей стране открылись пункты прививок, в том числе и в поликлиниках, где делают уколы вакциной CoronaVac. Стали работать также мобильные бригады, которые прививают трудовые коллективы. Начали, естественно, с Верховной рады и Кабмина. Но последнюю неделю бригады уже выезжают и в обычные фирмы и организации, где делают уколы препаратом Pfizer.

Однако такие темпы все равно грозят Украине новой волной коронавируса и его отдельным, более заразным, штаммом Дельта. Иммунизацию нужно ускорить.

Интересные данные приводит аналитик Евгений Истребин. Так, количество госпитализаций весной на пике заболеваемости в возрастной группе 60-80+ составляло 413 человек на 100 тыс. населения в неделю.

А смертность в группе 60+ на пике заболеваемости составляла 30-33 человека на 100 тыс. населения в неделю. Тогда как в возрасте 40-49 лет в неделю умирало 2 человека.

По данным Истребина, риск госпитализации в случае COVID-19, по данным НСЗУ, по прошлым волнам составлял:

20-39 лет – 7%

40-49 лет – 11%

50-59 лет – 17%

60-69 лет – 27%

70-79 лет – 40%

80+ лет – 51%

Вероятность летального исхода:

20-39 лет – 0,16%

40-49 лет – 0,55%

50-59 лет – 1,37%

60-69 лет – 3,71%

70-79 – 9,1%

80+ лет – 17,7%

Истребин отмечает, что, учитывая большую заразность Дельта-штамма, наши больницы в случае четвертой волны заполнятся намного быстрее. И если Украина весной с трудом пережила подъем заболеваемости, то в этот раз система может просто не выдержать.

Единственный выход, учитывая опыт европейских стран, – массовая и активная иммунизация. При чем в первую очередь прививки необходимо делать людям из зоны риска в возрасте 60+, поскольку именно они первыми попадают в больницы. Об этом же предупреждает и врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. По его словам, пожилое население Украины вакцинировано только на 17%.

Он отмечает, что необходимо готовиться к новой волне COVID-19 и вакцинировать именно пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Врач-инфекционист, профессор Сергей Крамарев настроен более оптимистично: "Если до осени, когда к нам придет Дельта, привьют 30% населения, как обещает Минздрав, то это будет хорошо. Плюс еще 30% людей уже переболели коронавирусом. В таком случае мы сможем пережить очередную волну без переполненных больниц и реанимаций".

Также врач настаивает на закрытии границ со странами, где сейчас бушует эпидемия. "Не надо расслабляться. Необходимо увеличивать количество коек для таких больных, создавать резерв кислорода. Что произошло в РФ? Для них новая волна коронавируса стала неожиданностью. Они уже расслабились, разобрали мобильные госпитали, а тут новая вспышка", – поясняет Крамарев.

Он также настаивает на том, чтобы в первую очередь прививали пожилых людей и людей из групп риска. Поскольку в любом случае эти люди намного тяжелее переносят инфекцию и им просто необходима защита.

Сейчас вакцины от коронавируса стали доступны для всех, в поликлиниках открыты прививочные кабинеты. Можно записаться на укол через семейного доктора, через электронную систему me health, по телефону. В открытом доступе как китайский CoronaVac, так и американский Pfizer.