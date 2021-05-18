Вакцину Pfizer теперь можно дольше хранить в холодильнике – регулятор ЕС
Срок годности вакцины Pfizer против COVID-19 может увеличиться до четырех недель, если хранить препарат при температуре холодильника. Сейчас лимит хранения составляет всего пять дней.
Об этом сообщило издание ВВС, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). В заявлении указано, что нераспечатанные флаконы после оттаивания целиком сохраняют медицинские свойства их содержимого.
"Прежние требования к хранению вакцины Pfizer заметно усложнили ее использование в некоторых частях мира. В феврале США одобрили транспортировку и хранение препарата при стандартных температурах морозильной камеры от -15 до -25 °C", – пояснили в докладе.
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Вакцина от коронавируса американо-германской разработки Pfizer/BioNTech первой была одобрена ВОЗ для экстренного применения 31 декабря 2020 года.
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