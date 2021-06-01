В ЕС официально разрешили вакцинировать против COVID-19 детей и подростков

В Европейском Союзе официально разрешили вакцинировать против коронавируса детей и подростков препаратом от Pfizer&BioNTech. В частности, Еврокомиссия согласовала рекомендации о прививках в возрасте 12-15 лет.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило именно эту вакцину. Окончательное решение было принято 31 мая, сообщила в Twitter еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакиди.

"Государства-члены теперь могут расширить свою программу вакцинации для молодых людей. Чтобы положить конец кризису, важна каждая доза", – написала она.

Отметим, что вакцину Pfizer испытывали на 2260 детях в возрасте от 12 до 15 лет. Исследования были согласованы педиатрическим комитетом EMA (PDCO).

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Во время них иммунный ответ на вакцину в этой возрастной группе был таким же, как у молодых людей 16-25 лет.

В частности, препарат продемонстрировал 100% эффективность для предотвращения заражения коронавирусом. Хотя ученые говорят, что настоящий показатель может составлять от 75% до 100%.

Также известно, что у детей наблюдали такие же побочные реакции на препарат, как и среди подростков в возрасте от 16 лет. Среди них: боль в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и жар. Преимущественно реакции на вакцину Pfizer были легкими или умеренными и исчезали в течение нескольких дней после инъекции.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о контракте, который в ЕС был подписан, чтобы позволить странам вакцинировать против COVID-19 детей и подростков.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения в очередной раз указали на неравномерность глобального распределения вакцин против коронавируса. В ВОЗ считают, что препараты на этом этапе лучше передать странам с низким уровнем дохода вместо того, чтобы прививать детей и подростков.