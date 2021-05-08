В ЕС начнут вакцинировать от COVID-19 детей и подростков

В Евросоюзе начнут вакцинировать от коронавируса детей и подростков. Подписали контракт на поставку вакцин.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС. Ранее она сообщила, что в ЕС подписали контаркт на поставку вакцин в течение трех лет.

"Нам предстоит вакцинировать детей и подростков, кроме того, мы должны быть готовы к появлению новых штаммов и исчезновению антител у тех, кто был вакцинирован первым. Поэтому Еврокомиссия утвердила контракт с компанией Pfizer на приобретение еще 1,8 миллиардов доз вакцины", – заявила она.

Добавим, что ранее Урсула фон дер Ляйен написала, что Еврокомиссия утвердила контракт на гарантированные 900 миллионов доз (900 миллионов дополнительно) с BioNTech Group и Pfizer.

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