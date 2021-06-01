В ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации: список стран
Во вторник, 1 июня, семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Такой документ можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польши, Хорватии и Чехии.
Как сообщается на сайте Еврокомиссии, сертификат позволит свободно перемещаться по территории ЕС.
Другие страны ЕС решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда полностью протестуют систему, которая считывает QR-коды из этих сертификатов.
"Поэтому в ближайшие дни и недели присоединится больше стран", – говорится в сообщении.
Запуск сертификата вакцинации дает возможность странам открыть границы и восстановить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сертификаты вакцинации против COVID-19 могут быть запущены в Украине к 1 июля 2021 года. Они будут содержать данные о прививках, сделанные негативные ПЦР-тесты или выздоровление.
Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что COVID-сертификаты в Украине действительно могут давать населению определенные бонусы, например, возможность свободно путешествовать и работать.
В то же время введение сертификатов или паспортов вакцинации в Украине может столкнуться с рядом проблем. В частности, с проблемой непризнания их в Евросоюзе. Такое мнение озвучил врач-инфекционист Виктор Петров.
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