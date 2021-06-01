В ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации: список стран

Во вторник, 1 июня, семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Такой документ можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польши, Хорватии и Чехии.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, сертификат позволит свободно перемещаться по территории ЕС.

Другие страны ЕС решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда полностью протестуют систему, которая считывает QR-коды из этих сертификатов.

"Поэтому в ближайшие дни и недели присоединится больше стран", – говорится в сообщении.

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Запуск сертификата вакцинации дает возможность странам открыть границы и восстановить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.

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