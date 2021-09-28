В ЕС изучают возможность применения третьей дозы вакцины Moderna

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало изучать возможность применения третьей – бустерной дозы вакцины от коронавируса Moderna Spikevax. Ее планируются вводить не менее через шесть месяцев после второй дозы людям в возрасте от 12 лет и старше.

Бустерные дозы вводятся только тем, кто завершил первичную вакцинацию для восстановления защиты после ее ослабления, сообщили на сайте EMA. Комитет EMA по лекарствам для человека ускоренно оценит имеющиеся данные и результаты клинических испытаний препарата Moderna.

На основании этого обзора комитет порекомендует, следует ли обновлять информацию о продукте и разрешать бустерную вакцинацию.

Spikevax (Moderna) – это вакцина для предотвращения COVID-19. На данный момент она разрешена к применению в возрасте от 12 лет и старше. Препарат содержит молекулу под названием матричная РНК (мРНК), с инструкциями по производству белка, известного как белок-шип. Он естественным образом присутствует в SARS-CoV-2 вирусе, вызывающем коронавирус. Таким образом, вакцина подготавливает организм к защите от SARS-CoV-2.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в компании Moderna, которая производит вакцину от COVID-19, считают, что пандемия коронавируса закончится через год. Гендиректор Moderna Inc Стефан Бансел сказал, что этому поспособствует глобальное увеличение производства вакцин.