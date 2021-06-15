В Днепре три дня подряд будут работать центры массовой вакцинации
Три дня (17, 18 и 19 июня) в Днепре будут работать центры массовой вакцинации во всех районах города. Там можно сделать прививку против COVID-19. Прийти могут все, кто записан в лист ожидания через приложение Дія.
При себе необходимо иметь: мобильный телефон, распечатанную декларацию с семейным врачом или паспорт и идентификационный номер. Чтобы не ждать в очереди, на точное время можно записаться на сайте.
Центры массовой вакцинации будут работать 17 и 18 июня с 10:00 до 17:00 по адресам:
ул. Столярова, 12 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №1" ДГС);
просп. Б. Хмельницкого, 19 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №2" ДГС);
ул. Паникахи, 53 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №3" ДГС);
ул. Ломаная, 4 ( "Центр первичной медико-санитарной помощи №4" ДГС)
ул. Б. Диевская, 111 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №5" ДГС)
ул. Караваева, 68 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №6")
ул. Краснопольская, 6-Б (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №7")
ул. С. Ковалевской, 53-А (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №8" ДГС)
ул. Батумская, 13-А (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №9" ДГС)
ул. 20-летия Победы, 12 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №10" ДГС)
ул. Высоцкого, 2-А (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №11" ДГС)
ул. Футбольная, 12 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №12" ДГС).
А также 19 июня с 10.00 до 17.00 по адресам:
ул. Столярова, 12 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №1" ДГС)
просп. Б. Хмельницкого, 19 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №2" ДГС)
ул. Б. Диевская, 111 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №5" ДГС)
ул. С. Ковалевской, 53-А (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №8" ДГС)
ул. 20-летия Победы, 12 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №10" ДГС)
ул. Футбольная, 12 (КНП "Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №12" ДГС).
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