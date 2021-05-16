В Днепре провели шествие против прививок от COVID-19 и карантина. Видео

В субботу, 15 мая, в Днепре прошла акция против вакцинации от коронавируса "Стоп фейк-пандемия". Сотни людей без масок, но с флагами, колонками и возгласами "Стоп геноцид" также выступали против карантина.

Сперва они прошли по Европейской площади, а потом направились на набережную города, попутно ведя прямой эфир. Об этом сообщил "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что до этого на улице Яворницкого заметили массовый крестный ход при участии священнослужителей, которые пытались "изгнать COVID-19" молитвами. За ними следовала вереница митингующих. При этом до центра города добрались не все.

"Из колонок доносился нагоняющий жути голос женщины, иронично высказывающийся на злободневные темы. Но участвующие то и дело настаивали на пробуждении при помощи силы любви. Ведь только любовь поможет увидеть всю фейковость переполненных больниц и тысяч умерших от осложнений", – говорится в сообщении.

Митингующие в Днепре выступали против принудительной вакцинации от коронавируса, хотя она в стране добровольная. Карантин и ограничения, заявляли они, тоже не нужны, ведь людям якобы бояться нечего – "любовь и молитва их защитит".

Помимо этого, митингующие выступали за права и свободы украинцев и в поддержку малого и среднего бизнеса, защиту земли и ее недр. И за то, чтобы детей принимали в медучреждения без обязательных прививок.

Подчеркивается, что такие же акции прошли в крупных городах Украины и целом ряде других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля в Полтаве предприниматели устроили протест против карантинных ограничений, блокировав на несколько часов движение центральными улицами города и трассой.