В Днепре от COVID-19 спасли супругов, которые две недели провели в реанимации
В Днепре медики спасли двух пожилых пациентов, у которых был коронавирус. Супругов госпитализировали в тяжелом состоянии, в реанимации они провели больше двух недель.
Об этом сообщил генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко. В Facebook он описал детали истории, о которой уже рассказывал ранее.
"В такие моменты тишина весомее многих слов… Они держали друг друга за руки, не веря, что выжили. Встреча после реанимации получилась трогательная", – написал врач.
Он подчеркнул, что Николай и Наталья вместе уже 40 лет. Мужчина ранее был директором завода, она – конструктором. Живут в Днепре на Воскресенской. Их сын Андрей – травматолог в больнице Мечникова. Именно он, по телефону услышав ослабевший голос родителей, вызвал скорую, и их доставили в облбольницу.
Там супруги провели 16 дней в реанимации, за это время пережили интубацию, цитокиновый шторм, симптом так называемых фиолетовых пальцев.
"Все пришлось увидеть этой паре, находясь на больничной койке. Они испытали страх и отчаяние. Счастье первого самостоятельного вдоха, чувство успеха, когда сам встаешь с кровати, и горечь досадных человеческих ошибок. Все позади. Возвращение в прежнюю жизнь с любимым человеком. И благодарность сыну и доктору Владимиру Дубине за их спасенные жизни", – добавил Рыженко.
Ранее он говорил, что и муж, и жена поступили в больницу Мечникова в крайне тяжелом состоянии. Сперва сражение с болезнью у них длилось в реанимации восемь дней, затем супругов перевели в палату отделения терапии.
Как сообщал OBOZREVATEL, в днепровской больнице имени Мечникова спасли 33-летнюю роженицу с тяжелой пневмонией, развившейся из-за коронавируса. Болезнь спровоцировала у нее кровотечение, из-за чего женщина потеряла около 2 л крови.
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