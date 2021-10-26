В Днепре невакцинированных не пустят в городской транспорт: что известно об инициативе властей
В Днепре городской совет предложил запретить пассажирам без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 пользоваться общественным транспортом. Такое предложение должна рассмотреть комиссия по техногенно-экологической безопасности.
Об этом пишет издание gorod.dp. Мэрия подготовила проект соответствующего решения и передала его на рассмотрение комиссии, рассказал специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков.
Когда решение может быть принято пока не уточняется.
Васючков напомнил, что сейчас проезд в транспорта Днепра разрешен только на местах для сидения, обязательным условием также является наличие защитной маски. По его словам, ежедневно для поиска нарушителей работают 4-5 бригад.
Он также рассказал, что персонал электротранспорта и метро практически полностью вакцинирован – прививки получили 97% водителей, а 2% не могут вакцинироваться из-за противопоказаний. Среди водителей автобусов прививку от COVID-19 получили 75% работников.
Васючков также не исключил, что вслед за введением режима проезда в городском транспорте по сертификатам вакцинации будут введены и ограничения и по проезду пассажиров льготных категорий.
Ранее в Запорожской области обязали пассажиров общественного транспорта предоставлять сертификат о полученной дозе вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не раньше, чем за 72 часа. Новые ограничения затронули перевозчиков, которые выходят на внутренний (городской) и междугородний маршруты.
Напомним: с 25 октября в Украине изменились правила административной ответственности за проезд в общественном транспорте без сертификата о прививке или отрицательного теста на COVID-19. Отныне штраф в размере 36 000 гривен возлагается на самого пассажира, а не на перевозчика.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители проводят проверки общественного транспорта на наличие нарушителей карантина. Это стало причиной забастовок и отказа водителей выходить на регулярные рейсы, чтобы не "напроситься" на штраф.
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