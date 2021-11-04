В Днепре медики спасают 10-дневного младенца: заразился COVID-19 от матери

В Днепропетровской детской областной больнице врачи борются за жизнь новорожденного ребенка, который заразился от матери коронавирусом. Младенец считается самым тяжелым пациентом среди тех, кто помещен в COVID-отделение.

Об этом сообщил Telegram-канал Днепр Областной. Малыш родился всего 10 дней назад и спустя короткое время у него появились первые острые симптомы коронавирусной пневмонии.

Известно, что роженица имела установленный диагноз СOVID-19. Ребенок, вероятней всего, получил заражение при контакте с мамой.

"Этот случай свидетельствует о том, что инфекция, вызванная вирусом SARS-CoV-2, значительно "помолодела". Теперь он опасен даже для новорожденных младенцев. Сегодня у нас развернуто 20 коек для детей с коронавирусом, и все они подключены к кислороду", – рассказали сотрудники областной больницы Днепра.

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