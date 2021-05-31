В четырех областях Украины не сделали ни одной прививки за сутки: статистика

В Донецкой, Черкасской, Ривненской и Луганской областях Украины за минувшие сутки, 30 мая, не сделали ни одной прививки от коронавируса. Всего вакцинировали 6168 человек.

Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения. Больше всего человек привили в городе Киев – 2073.

Также много человек вакцинировали во Львовской области – 796, Харьковской – 773, Полтавской – 613, Одесской и Николаевской – 218. Менее 50 прививок сделали в 14 регионах страны.

С начала кампании по вакцинации от коронавируса было привито 1 021 806 человек, из них получили первую дозу – 1 021 804 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 125 777 человек, из них двое получили одну дозу за рубежом. Всего сделано 1 147 581 прививок.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, доктор медицинских наук Виктор Досенко объяснил, что вероятность возникновения тромбоза после вакцинации против COVID-19 является "исчезающе малой". Большую опасность для жизни составляет обычный выход из дома.