В Черновцах заявили о нехватке кислородных точек для больных COVID-19 и объяснили необходимость вакцинации

В Черновицкой областной больнице заявили о нехватке коек с кислородом для больных коронавирусом. Там же обратили внимание на то, что большинство из тех, кто нуждается в реанимации и кислороде – не сделали прививки.

Как рассказала в интервью OBOZREVATEL врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко, из 185 коронавирусных коек в медучреждении сейчас занято 184. Реанимационное отделение заполнено на 100%.

Она отметила, что из тех, кто сейчас проходит лечение в больнице, вакцинированы от COVID-19 всего трое: двое из них привиты двумя дозами вакцины, один – одной. При этом течение болезни у них радикально отличается от течения заболевания у остальной группы пациентов.

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"Вакцинированные переносят болезнь намного легче", – сообщила врач.

Она рассказала, что несмотря на рост числа госпитализированных, развернуть новые койки с кислородом в медучреждении не могут. Когда же в больницу поступают новые больные коронавирусом, которые нуждаются в дополнительном кислородном сопровождении, то их распределяют по другим медучреждениям, в которых остались места и которые еще готовы их принять.

"Ситуация в больницах Украины прямо сейчас наглядно показывает необходимость вакцинации. И риск побочных реакций после прививок в виде невысокой температуры и синяка в месте укола – меньшая угроза, чем риск смерти", – сказала врач.

Известно, что уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, на данный момент по стране составляет 420 на 100 тыс. человек. В "оранжевую" зону эпидемической опасности отнесены 15 регионов Украины: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области, Луганской, Харьковской, Сумской.

Как сообщил Telegram-канал Коронавірус-інфо, в Украине стремительно растет количество госпитализаций среди детей с коронавирусной инфекцией. И если при первых волнах пандемии детские отделения стояли почти пустыми, то сейчас заполнены более чем наполовину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором якобы показаны тела умерших в одной из COVID-больниц Донецка.