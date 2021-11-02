В Черновцах чиновники посетили рестораны без сертификатов вакцинации: на заведения составлены протоколы

В Черновцах мобильная группа Госпродпотребслужбы совместно с Национальной полицией провела проверку сертификатов о вакцинации у посетителей заведений питания. В двух из них правоохранители встретили местных чиновников, которые отказались показывать соответствующие документы, более того, заявили, что вакцинироваться не собираются.

Об этом в своем Facebook сообщила заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области Анжела Косован. Так, по ее словам, в ресторане "Незабаром" глава Черновицкого райсовета Руслан Домницак вместе со своими друзьями-депутатами отказались предоставить COVID-сертификаты по требованию полиции для подтверждения законного пребывания на территории ресторана.

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"Но в то же время господин Домницак переписал фамилию полицейского и начал звонить по телефону "кому надо", чтобы закрыть проверку", – сообщила Косован.

Еще одного "противника вакцинации" правоохранители встретили в ресторане "Панские Гуральные". Им оказался глава департамента урбанистики и архитектуры Черновицкого горсовета Андрей Тимофийчук.

"Это люди, которые должны были первыми вакцинироваться и показать своим примером свое сознание", – уверена Косован.

По ее словам, на заведения были составлены админпротоколы по ч. 1 ст. 44-3 КУпа за то, что посетители были без сертификата о вакцинации. Предусмотрено наказание в виде штрафа: от 17 000 до 34 000 грн для граждан и от 34 000 до 170 000 грн. для должностных лиц

Отметим, за последние сутки в Черновицкой области выявлено 649 случаев заболевания коронавирусом. Умерли от болезни 13 человек, выздоровело – 276. По информации Черновицкой ОГА, за минувшие сутки в области сделали 3561 прививку. За весь период на Буковине сделали 333 135 прививок, из них первой дозой иммунизировались 193 738 человек, второй – 139 397.

Напомним, еще 23 октября Буковина оказалась в шаге от "красной зоны". Учитывая рост показателей заболеваемости коронавирусом в регионе с 24 октября ужесточили карантинные меры. Ни в общественный транспорт, ни в ресторан, ни в спортзал без ковид-сертификата или ПЦР или экспресс-теста на антиген не пускают.

"Избежать полного локдауна мы можем, лишь усилив карантинные меры", – объяснил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах наблюдается критическая ситуация с COVID-19. Реанимации заполнены на 100%. В области с 1 ноября все школы перешли на дистанционное обучение. В ОГА призвали население вакцинироваться и соблюдать правила карантина.