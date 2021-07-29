В Чехии вакцинированным от COVID-19 предложили давать дополнительный отпуск

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил давать дополнительный отпуск всем госслужащим, включая работников министерств, учителей, правоохранителей, которые были привиты против COVID-19. Глава правительства считает, что это станет дополнительной мотивацией для тех, кто еще не решился привиться от коронавируса.

Как сообщает Euractiv, Бабиш призвал всех глав министерств предоставить два выходных служащим, которые покажут сертификат COVID-19. Отпуск получат все, кто был привит с января.

Это не единственная мотивация от кабмина Чехии. Так, недавно на уровне правительства для вакцинированных стали проводить розыгрыши прямо в центрах для вакцинации.

Кроме того, в Чехии отменили правило, когда граждане страны должны были прививаться в медучреждениях, привязанных к месту их жительства.

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С начала вакцинации против коронавируса медицинские работники Чешской Республики ввели более десяти миллионов доз вакцины. Вакцинация началась в стране в конце декабря прошлого года, и более 4,64 миллиона человек прошли вакцинацию в понедельник 26 июля. Таким образом, 62,3 процента взрослого населения были вакцинированы и почти 52 процента населения получили вторую дозу.

В Чехии одобрены следующие вакцины против COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Национальный план вакцинопрофилактики COVID-19 в Украине внесены изменения касательно ожидаемого темпа иммунизации. Кабинет министров рассчитывает, что в стране будут делать 8 млн прививок ежемесячно, начиная с сентября 2021 года.