В Чехии в декабре стартует COVID-вакцинация детей в возрасте от 5 лет: появились подробности

В декабре Чехия начнет прививочную кампанию против COVID-19 среди детей в возрасте 5-11 лет. Для вакцинации будет использоваться препарат производства компании Pfizer/BioNTech.

По словам министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха, регистрация детей в возрасте 5-11 лет на вакцинацию от коронавируса начнется с 13 декабря. Об этом сообщает сайт Radio Prague International.

В чешском Минздраве отметили, что вакцину Pfizer/BioNTech для детей одобрило Европейское агентство лекарственных средств. Первая партия вакцины должна прибыть в страну приблизительно 20 декабря. В данный момент Чехия заказала 300 тысяч доз препарата.

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Примечательно, что после проведения вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет доля населения Чехии, привитой от коронавируса, может потенциально достичь 90,9%.

По данным портала Worldometers, на 30 ноября в Чехии за все время пандемии зарегистрировано 2 миллиона 150 тысяч случаев COVID-19. Из них 1,8 миллиона человек побороли болезнь, 33 тысячи человек умерли от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, регулирующий орган Евросоюза в сфере лекарственных средств одобрил использование вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. На данный момент этой возрастной группе рекомендуется делать прививку препаратом от компании Pfizer-BioNTech.

Кроме того исследования показали, что вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет не вызывает миокардит – возможны лишь легкие или умеренные побочные эффекты. Однако при естественном заражении коронавирусом инфекция может быть причиной перикардита и миокардита.

Также во Всемирной организации здравоохранения призывают страны рассмотреть возможность обязательной вакцинации против COVID-19. На сегодняшний день только одна страна в Европе – Австрия – приняла такое решение.