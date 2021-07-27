В Британии зафиксировали суточный рекорд смертности от COVID-19 за четыре месяца

За последние сутки Великобритания зафиксировала 23 511 новых случаев заболевания COVID-19 и 131 смерть от коронавируса. Это наибольшая смертность с 17 марта, когда было зарегистрировано 141 летальный случай от ковида.

Об этом сообщило издание news.sky. Комментируя статистику по коронавирусуц в Британии за вторник, 27 июля, медицинский директор Службы общественного здравоохранения Англии (Public Health England) доктор Ивонн Дойл, сказала, что уровень заболеваемости еще очень высок и пандемия еще не закончена.

"Сегодня мы зафиксировали наибольшее количество смертей с марта", – сказала Дойл.

По ее словам, статистика свидетельствует о том, что Великобритания все еще находится в третьей волне пандемии. Остановить распространение вируса можно, ограничив контакты и пройдя вакцинацию, добавила Ивонн Дойл.

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Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, правительство Великобритании с 19 июля полностью отменило карантин, несмотря на высокую динамику заражений по стране. Теперь граждане должны надевать маску только в общественном транспорте и могут без ограничений собираться в любых развлекательных заведениях.