В Британии новый максимум смертности от COVID-19, а в Германии заявили об обязательной вакцинации всех взрослых

Коронавирусная болезнь продолжает атаковать европейские страны с новой силой. В среду, 12 января в Британии установили новый рекорд смертности от COVID-19, Германия побила рекорд по количеству новых случаев, а в Италии граждане массово ринулись вакцинироваться.

При этом в Министерстве здравоохранения Украины считают, что наше государство новая волна коронавируса ждет уже в конце января 2022 года. В отличии от других стран, в Украине пока не наблюдается ухудшение эпидситуации, говорят в Минздраве. OBOZREVATEL собрал свежие данные по коронавирусу в странах Европы.

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Британия

Еще 398 человек умерли в стране от осложнений, спровоцированных коронавирусом, рассказали на Twitter-странице Минздрава Британии. При этом за последние сутки количество заболевших увеличилось на 129 587 человек. Днем ранее, 11 января, в стране официально зарегистрировали почти 121 тысячу новых случаев и 379 смертей.

"Второй день подряд дневной показатель смертности достигает 11-месячного максимума. Число за среду является самым высоким с 24 февраля 2021 года, когда было зарегистрировано 442 случая смерти", – сказано в сообщении.

При это в стране продолжается массовое вакцинирование граждан третьей дозой вакцины. За 24 часа бустер получили еще 139 584 человека. Общее число привитых третьей дозой увеличилось до 35 953 243 человек.

Германия

Страна побила рекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки. 12 января было зафиксировано 80 430 новых заражений COVID-19. Предыдущий дневной рекорд, 26 ноября, составлял более 76 000 случаев.

Общее число инфицированных достигло 7 661 811 человек. Число умерших выросло на 384 человека в среду и достигло 114 735 человек. По последним данным Института инфекционных заболеваний Роберта Коха, чуть менее 75% населения страны получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19.

Учитывая новые рекордные показатели канцлер Олаф Шольц заявил, что в стране нужно вводить обязательную вакцинацию для взрослых.

"Принимая решение не делать прививку, человек в конечном итоге принимает решение не только за себя, но и за 80 миллионов других людей", – сказал он.

Дания

Людям с ослабленным иммунитетом будут предлагать сделать четвертую дозу вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике. По его словам, страна сталкивается с рекордными показателями заболевания коронавирусом, а штамм Омикрон стал доминирующим.

Такое решение было принято после того, как правительство согласилось ослабить некоторые карантинные ограничения. В частности, там откроют кинотеатры и музыкальные площадки.

Это связано с тем, что, не смотря на рост заражение (ежедневно фиксируют до 20 тысяч новых случаев), число госпитализаций и смертей уменьшается. При этом более половины населения уже получили третью дозу вакцины от коронавируса.

Италия

В Италии установили рекорд по суточной вакцинации от коронавируса. За последние 24 часа прививки получили 686 тысяч человек. Из них первую дозу получили 77,5 тысяч человек (48 тысяч – дети в возрасте от 5 до 11 лет, а 22,5 тысячи – люди 50+).

За последнюю неделю, как пишет издание La Repubblica первые дозы среди лиц старше 50 лет удвоились, а те, кто еще не вакцинирован, должны это сделать до 31 января – прививки для этой категории граждан стали обязательными.

За последние 24 часа в Италии зарегистрировано 196 224 новых случая COVID-19. Днем ранее суточный прирост составил 220 532 человека. Умерло от коронавируса еще 313 человек.

Напомним, из-за высокого риска новой волны коронавирусной инфекции существует необходимость бустерной вакцинации. В первую очередь сделать прививки должны люди, прошедшие ковид-вакцинацию полгода назад, и те пациенты, которые относятся к высоким группам риска.

Ученые при Министерстве охраны здоровья Турции выяснили, на какой день после инфицирования коронавирусом появляются симптомы нового мутировавшего штамма Омикрон. Оказалось, что инкубационный период для Омикрона составляет три дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 доктор Дэвид Набарро заявил, что в течение последующих трех месяцев мир ждет сложная ситуация с коронавирусом. В то же время он отметил, что ВОЗ уже предвидит конец пандемии.