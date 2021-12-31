В Британии новый максимум COVID-заражений за сутки, а Украина, Россия и Польша бьют рекорды по числу смертей

За прошедшие сутки, 30 декабря, Великобритания обновила рекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19. Всего за 24 часа в стране было зафиксировано 189,2 тысячи новых случаев.

При этом в Британии также растет число людей, находящихся в больнице, и количество смертей от коронавируса. Об этом сообщает издание The Guardian.

В предыдущие сутки в стране регистрировалось 183 тысячи случая коронавируса. Однако эксперты предупредили, что ежедневные цифры случаев не включают повторные заражения, и не у всех, кто инфицирован, есть симптомы. Следовательно такие люди не делают тесты, а это означает, что, несмотря на то, что случаи достигают новых максимумов, истинное число инфекций будет еще выше.

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В то же время смертность от коронавируса в Восточной Европе превысила отметку в 1 миллион. Издание Reuters пишет, что три из пяти стран, сообщающих о самом высоком числе ежедневных смертей в Европе, находятся в восточной части: Россия, Польша и Украина.

При этом восточная Европа составляет 39% населения региона, однако на нее приходится более половины всех случаев смерти от COVID-19 в Европе. Так, в восточной части число летальных случаев достигло 1 миллион 45 тысяч умерших по сравнению с 1 миллионов 873 тысячами смертей во всей Европе.

Согласно данным портала Worldometers, в Соединенном Королевстве за все время пандемии зафиксировано 12,7 миллионов случаев заражения COVID-19. Побороли недуг 10,2 миллиона британцев, а более 148 тысяч людей умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса умерли 209 человек. Также в стране диагностировали 7029 заражений COVID-19, в частности он поразил еще 404 ребенка и 185 медработников. В то же время коронавирусная 8609 украинцев побороли недуг.

Напомним, эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк прогнозирует, что новый более мутировавший штамм коронавируса Омикрон может спровоцировать новый всплеск заболеваемости в Украине. При этом в нашей стране продолжает пока доминировать штамм Дельта.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцинацию украинцев бустерной дозой планируют ввести в течение января 2022 года. Оптимальный срок для ревакцинации – от шести до девяти месяцев после двух прививок.