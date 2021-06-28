В Британии начали тестировать новую вакцину от AstraZeneca
В Оксфордском университете Великобритании начали тестировать новую вакцину производства компании AstraZeneca. Она создана для защиты от бета-варианта коронавируса, который впервые появился в Южной Африке.
Об этом сообщает Le Figaro. Испытания начались в воскресенье, 27 июня, в них примут участие 2250 человек из Великобритании, Южной Африки, Бразилии и Польши.
В Оксфорде проведут II и III фазы клинических испытаний, которые покажут эффективность вакцины на людях.
Вероятную вакцину, известную как AZD2816, изготовили по технологии так называемого "вирусного вектора" (аденовируса), которая в настоящее время применяется против COVID-19 во всем мире.
Первые результаты тестирований, как пишет издания, могут появиться уже в этом году. Они будут представлены регулирующим органам для оценки в ускоренного порядке.
Как рассказал профессор и директор Oxford vaccine Group Эндрю Поллард, создание и тестирование вакцин очень важно для того, чтобы "опережать пандемии".
"Тестирование бустерных доз существующих вакцин и вакцин против новых вариантов важно для обеспечения того, чтобы мы были как можно лучше подготовлены к тому, чтобы опережать пандемии коронавируса, если их использование окажется необходимым", – отметил он.
Бета (B.1.351) – южноафриканский штамм коронавируса, впервые обнаружен в ЮАР, как и предыдущий, в декабре 2020 года.
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