В Британии начали тестировать новую вакцину от AstraZeneca

В Оксфордском университете Великобритании начали тестировать новую вакцину производства компании AstraZeneca. Она создана для защиты от бета-варианта коронавируса, который впервые появился в Южной Африке.

Об этом сообщает Le Figaro. Испытания начались в воскресенье, 27 июня, в них примут участие 2250 человек из Великобритании, Южной Африки, Бразилии и Польши.

В Оксфорде проведут II и III фазы клинических испытаний, которые покажут эффективность вакцины на людях.

Вероятную вакцину, известную как AZD2816, изготовили по технологии так называемого "вирусного вектора" (аденовируса), которая в настоящее время применяется против COVID-19 во всем мире.

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Первые результаты тестирований, как пишет издания, могут появиться уже в этом году. Они будут представлены регулирующим органам для оценки в ускоренного порядке.

Как рассказал профессор и директор Oxford vaccine Group Эндрю Поллард, создание и тестирование вакцин очень важно для того, чтобы "опережать пандемии".

"Тестирование бустерных доз существующих вакцин и вакцин против новых вариантов важно для обеспечения того, чтобы мы были как можно лучше подготовлены к тому, чтобы опережать пандемии коронавируса, если их использование окажется необходимым", – отметил он.

Бета (B.1.351) – южноафриканский штамм коронавируса, впервые обнаружен в ЮАР, как и предыдущий, в декабре 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, у индийского штамма коронавируса, которому дали название Delta, обнаружили две мутации. Наибольшую обеспокоенность у медиков и ученых теперь вызывает вариант Delta Plus, который зафиксирован уже в 10 странах мира.