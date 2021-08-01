В Британии молодежи будут давать скидки на пиццу и такси за прививку от COVID-19

Правительство Британии внедрило серию стимулов для молодых людей, чтобы те охотнее вакцинировались против коронавируса. Молодые люди, которые решили сделать прививку, смогут бесплатно доехать до пункта вакцинации на такси, получить в подарок кусок пиццы или скидку на доставку еды на дом.

Некоторые стимулы действовали в стране и раннее, но меры решили возобновить из-за признаков того, что вакцинация среди молодежи все еще отстает от старшего поколения. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявление представителей британского Министерства здравоохранения.

Известно, что в число компаний, объединившихся с правительством, входят Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims.

Предложения о получении ваучеров или кодов на скидки появляются как всплывающие сообщения на различных сайтах. Нажав на такие, пользователя переводит на портал Национальной службы здравоохранения (National Health Service, NHS), где он может забронировать место, время вакцинации и выбрать препарат для прививки. Также организаторы объявили серию конкурсов в социальных сетях и рекламных предложений для ресторанов.

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Отмечается, в Британии люди старше 80 лет одними из первых получили свою первую прививку против COVID-19 еще в декабре 2020 года. С тех пор центры вакцинации нацелены на младшие демографические группы.

Среди людей в возрасте до 30 лет кампания по иммунизации стартовала в июне этого года. Согласно заявлению правительства, около 67% человек в возрасте от 18 до 29 лет получили первую прививку.

Всего в стране было введено 84,7 млн доз вакцин, из которых 46,7 млн человек (88,4%) получили первую и 37,9 млн (71,8%) обе.

В Британии, где наблюдается один из самых высоких показателей вакцинации в мире, премьер-министр Борис Джонсон 19 июля снял почти все коронавирусные ограничения. Но при этом объявил, что полная вакцинация станет условием посещения ночных клубов уже к концу сентября, "когда у всех старше 18 лет будет шанс получить обе прививки".

Правительство также открыло несколько центров вакцинации по всей стране, чтобы поощрять жителей. Их организовали даже в магазинах одежды и галереях.

Напомним: в Нью-Йорке (США) начиная с субботы, 31 июля, жителям стали платить по $100 за вакцинацию от коронавируса. Деньги можно получить только за первую дозу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии за 26 июля зафиксировали рекорд смертей от коронавируса – умер 131 человек. Это стало наибольшим количеством летальных случаев в результате болезни после 17 марта, когда была подтверждена 141 смерть.