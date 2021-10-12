В Британии люди массово жалуются на "худшую простуду в истории": появилось объяснение

Тысячи жителей Британии, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса, начали жаловаться на сильные симптомы простуды и гриппа. Они длятся несколько недель, такое свое состояние люди называют очень неприятным.

Тем временем эксперты предупредили: такой "худшей в истории простудой" является COVID-19, которым заражаются даже иммунизированные, не подозревая того. О ситуации говорится в материале Daily Post.

Предполагают, что "простуда" быстро распространилась из-за падения иммунитета после полутора лет социального дистанцирования и ношения масок. Исследование показало, что в основном вакцинированные заболевшие жалуются на пять основных симптомов: головная боль, насморк, чихание, боль в горле и потеря обоняния.

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"Это меня полностью вырубило", "Я был измотан и не вставал с постели первые два дня, пропустив день работы на новом месте", "Помимо усталости, у меня были боли, головная боль, боль в горле, насморк и кашель. Четыре дня я не чувствовал запаха", "Несмотря на две прививки, я опасался, что это COVID-19. Но ПЦР-тест оказался отрицательным", "Понимаю, что это был не коронавирус, и это здорово, но когда оно выглядит как COVID-19 и ощущается как он, это все равно то, что я бы не хотел передавать другим", – описывали свое состояние заболевшие "худшей простудой" британцы.

Ныне в Британии сезон гриппа и ОРВИ, поэтому неудивительно, что жители начали чувствовать недомогание. Но специалисты считают, что на самом деле они страдают от того же коронавируса. По словам профессора Тима Спектора, спутать его с простудой легко, и это может способствовать распространению инфекции.

"Имеем по-прежнему больше заболевших, чем в большинстве стран Европы, и я считаю, что это происходит по двум основным причинам: первая – игнорирование масок и социального дистанцирования, а вторая – то, что мы не знаем симптомов", – сказал он в комментарии The Mirror.

Специалист призвал обращать внимание на такие вещи, как боль в горле, насморк и чихание. По его словам, классическая тройка симптомов COVID-19 – кашель, лихорадка и аносмия – ныне встречается реже, чем в начале пандемии.

"Не обновляя рекомендации, мы позволяем людям посещать дома престарелых, школы, рабочие места и большие собрания, демонстрирующие известные признаки коронавируса. Примерно один из 80 человек в стране болеют им. Если мы не осознаем тот факт, что эти симптомы, похожие на простуду, могут быть COVID-19, то продолжим удерживать высокие цифры по количеству зараженных, создавая ненужную нагрузку на измученную систему здравоохранения", – выразил убеждение профессор Спектор.

Он добавил, что сегодня уже нет среди "лидеров" признаков коронавируса таких, как одышка, жар и непрекращающийся кашель. Они теперь являются 29-м, 12-м и 8-м наиболее частыми симптомами соответственно.

Британские эксперты говорят, что симптомы заражения коронавирусом после вакцинации имеют гораздо больше общего с признаками простуды. К ним относят заложенный нос или насморк, боль в горле, головные боли, кашель и потерю обоняния.

Специалисты выразили уверенность, что сходство между такими состояниями заставило некоторых задуматься о том, что именно вызвало у них это заболевание. Со своей стороны объяснили, что несмотря на замечательную эффективность COVID-вакцин в предотвращении тяжелого течения болезни, госпитализаций и смертей, случаи заражения все равно возможны.

К тому же по прошествии нескольких месяцев после иммунизации ее защита против менее тяжелых случаев ослабевает и даже легкие симптомы могут быть неприятными.

"Это может быть состояние, когда вы чувствуете себя никчемным после того, как целую неделю лежите в постели, все ваши кости болят, и ваш мозг не работает должным образом. Так что, даже если мы называем их легкими случаями, иногда это что-то такое, чего вы хотели бы избежать. А путаница в результатах тестирования означает, что те, кто переносит простуду, могут не быть уверены, действительно ли это коронавирус", – подытожил объяснение заведующий кафедрой медицины Калифорнийского университета доктор Роберт Вахтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский семейный врач Наталья Шевчук тоже указывала, что отличить симптомы COVID-19 от простуды действительно сложно. По ее словам, это может показать тестирование, хотя и оно не всегда дает точный результат.