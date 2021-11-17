В Британии изменили подход к вакцинации детей, переболевших COVID-19

Дети 12-17 лет должны подождать 12 недель после инфицирования коронавирусом, прежде чем пройти вакцинацию. Это может снизить риск сердечных осложнений.

Такую рекомендацию дала Британская консультативная группа по вакцинам, сообщило издание Daily Mail. Ранее дети, заразившиеся COVID-19, могли привиться так же как и взрослые через 4 недели.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) заявил, что более долгое ожидание, а именно 12 недель, должно снизить риск миокардита – воспаления сердечной мышцы, которое наблюдалось у небольшого количества детей после вакцинации.

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Детям от 12 до 15 лет в Великобритании по-прежнему предлагают вакцинироваться только одной дозой препарата Pfizer.

Но начиная с этой недели 16 и 17-летние подростки могут получить вторую прививку. Регулятор страны решил, что польза от вакцинации "очевидно" превосходит риски осложнений от коронавируса и летальных исходов.

На сегодняшний день в Соединенном Королевстве более половины подростков старшего возраста привились первой дозой, и почти треть детей в возрасте от 12 до 15 лет также получили первый укол.

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