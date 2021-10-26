В больнице прифронтовой Авдеевки заработала кислородная станция

Фонд Рината Ахметова и Авдеевский коксохимический завод объединили усилия для борьбы с СOVID-19. В результате совместных действий для городской больницы была построена и безвозмездно передана новая кислородная станция. Она будет обеспечивать медицинским кислородом 81 точку в инфекционном, неврологическом, хирургическом, терапевтическом, реанимационном и операционном отделениях больницы. Социальные инвестиции компании "Метинвест" в усиление медицинской базы больницы в борьбе с COVID-19 составили 13 млн гривен.

Как сообщила пресс-служба, Авдеевская больница получила полностью автоматизированную систему кислородоснабжения. Станция имеет две емкости по 3 тонны каждая. Они могут непрерывно подавать кислород на главный трехэтажный корпус больницы и отдельно стоящее инфекционное здание. Эта кислородная станция позволит медикам спасать еще больше жизней и является существенной помощью в борьбе с пандемией. На этапе проектирования станции был предусмотрен комплекс оповещения и системы повышенной безопасности. Сегодня кислород уже подается ковидным больным.

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"Обеспечение больницы кислородом для эффективного лечения инфицированных коронавирусом остается актуальным вопросом. Поэтому Фонд Рината Ахметова и Авдеевский коксохим инициировали строительство кислородной станции. Наше градообразующее предприятие много лет помогает больнице города развиваться. В медучреждении уже работают современные хирургия и травматология, клинико-диагностическая лаборатория, инфекционное и приемное отделения. Продолжается ремонт неврологии. На поддержку здравоохранения города "Метинвест" направил с 2014 года почти 50 млн грн", – подчеркнул генеральный директор АКХЗ Виталий Литовка.

Предприятие одним из первых пришло на помощь городской больнице с начала пандемии коронавируса. Авдеевский коксохим оперативно закупил для медиков респираторы максимальной степени защиты и защитные костюмы, приобрел для лечения больных три кислородных концентратора. Вместе с Фондом Рината Ахметова АКХЗ передал больнице аппарат ИВЛ и тест-системы.

"Открытие кислородной станции – для Авдеевки действительно важное событие. Благодаря станции наша больница смогла заключить контракт с НСЗУ и получила "ковидный" пакет. Теперь жители нашей громады могут лечиться от коронавируса в стенах родной больницы. Кроме того, мы принимаем и жителей других населенных пунктов. Уверен, что благодаря помощи компании "Метинвест", Фонда Рината Ахметова мы спасем жизни многих жителей нашей громады", – отметил руководитель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

Когда Украина столкнулась с пандемией COVID-19, Ринат Ахметов первым пришел на помощь. Он выделил более 450 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" – части программы "Ринат Ахметов – Cпасение жизней".

"В кратчайшие сроки опорные больницы по всей стране получили 207 аппаратов ИВЛ, более 300 тысяч экспресс-тестов, более 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 155 кислородных концентраторов. Всего помощь Фонда получили свыше 500 медучреждений по всей стране", – рассказала главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Фонд Рината Ахметова – крупнейший частный благотворительный Фонд Украины, который за 15 лет работы помог выжить 5 миллионам человек.

"Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" – самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с новым заболеванием. Действительно масштабы помощи беспрецедентны, а благодаря проекту повысился уровень качества оказания медуслуг в стране", – народный депутат Украины Муса Магомедов.