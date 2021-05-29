В больницах Украины уменьшилось число занятых коек для больных коронавирусом. Карта

По состоянию на субботу, 29 мая, заполненность койко-мест в больницах Украины для больных коронавирусом составила 21,2%. Так, в Харьковской области занято 30,4% мест для пациентов указанной категории, Луганской – 28,5%, Одесской – 26,5%, Донецкой – 25,9%.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Всего в лечебных учреждениях Украины заполненность коечного фонда инфицированными коронавирусом составляет 21,2%.

В десятку областей-лидеров также попали Ровенская область – 25,8%, Днепропетровская – 25,1%, Херсонская – 25%, Волынская – 24,5%, Сумская – 24,4% и Хмельницкая – 23,3%.

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Что касается заполненности коек с подведенным кислородом, то в целом по стране их занято 20,7%. Среди лидеров – так же Сумщина (26,4%), Днепропетровщина (24,7%), Херсонщина (24,5%) и Донетчина (24,4%).

Показательно, что наибольшая заполненность койко-мест фиксируется во всех регионах именно в реанимационных отделениях – в целом этот показатель составляет 33,9%. Наихудшая ситуация сложилась в Кировоградской (56,8%), Харьковской (55,8%), Черкасской (47,5%), Луганской (45,9%) и Ровненской (45,4%) областях.

Отметим, что по состоянию на 29 мая всего в Украине официально подтверждено 2 199 769 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 096 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 50 388 человек (+156 за сутки), выздоровели 2 030 415 (+10 199 за сутки).

Напомним, в трех городах Украины с 29 мая откроют первые пилотные центры массовой вакцинации против коронавируса. Они начнут работу в Киеве, Львове и Одессе. Центры на выходных будут принимать граждан, которые записались в очередь через приложение Дія или контакт-центр Минздрава, а в приоритете – граждане пожилого возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий врач-инфекционист Минздрава Ольга Голубовская оценила вероятность новой волны COVID-19 в Украине и назвала возможные сроки.