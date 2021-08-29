В Берлине прошел многотысячный митинг против обязательной вакцинации, полиция применила силу. Видео

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Covid
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В Берлине прошел многотысячный митинг против обязательной вакцинации, полиция применила силу. Видео

В Германии прошел масштабный митинг против вакцинации. Несколько тысяч человек вышло в субботу, 28 августа, на улицы Берлина, чтобы выразить протест против правительственных мер по борьбе с пандемией COVID-19. Немецкая полиция, применяя силу, жестко разогнала демонстрантов.

Об этом, в частности, сообщило издание Deutsche Welle. Отмечается, что люди вышли на протест, несмотря на запреты полиции на проведение ряда подобных акций.

Правоохранители ранее запретила девять заявленных аналогичных демонстраций, в том числе митинг движения "Мыслящие нестандартно" (Initiative Querdenken). Поэтому многие участники субботнего мероприятия сначала шли по улицам неорганизованно. При этом некоторые группы передвигались по городу в сопровождении полиции. Копы перекрыли отдельные части правительственного квартала.

Видео дня
Полиция сопровождала некоторые группы демонстрантов

По данным пресс-службы полиции Берлина, для поддержания порядка на улицах правоохранители привлекли до 2000 человек. Для этого позвали даже коллег из других федеральных земель. Кроме того, привлекли вертолеты, которые наблюдали за акцией с воздуха.

Участники акции просто шли по улицам города без масок, не соблюдая социальной дистанции. Они направлялись в сторону правительственного квартала.

Однако мероприятие не закончилось мирно. Протесты вылились в столкновения с полицией. Когда участники шествия попытались сломать заграждения, преграждающие им путь, полиция применила силу и слезоточивый газ.

В сети очевидцы обнародовали видео жесткого разгона копами протестующих против вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Греции тысячи людей устроили протест против обязательной вакцинации.

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