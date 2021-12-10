В Австралии от COVID-19 будут вакцинировать детей с 5 лет
С 10 января в Австралии начнут прививать детей от 5 до 11 лет против COVID-19. На начальном этапе прививки планируют делать вакциной Pfizer.
Pfizer прошла всесторонние клинические испытания, в частности, с участием 2500 детей в возрасте от 5 до 11 лет, и получила разрешение на вакцинацию от министра здравоохранения Грег Хант и Администрации терапевтических товаров (TGA). Об этом сообщает The Gurdian.
В настоящее время, исследовав клинические данные, консультативная группа Австралии по вакцинации рекомендовала интервал между двумя дозами в восемь недель. Однако его можно будет сократить до трех недель при вспышке.
Кроме того, регулирующие органы также рассматривают возможность применения вакцины Moderna для детей.
По словам Ханта, сейчас в стране курс полной вакцинации от COVID-19 прошли около 90% населения страны старше 16 лет. Также две дозы вакцины получили около 70% детей от 12 до 15 лет.
Согласно данным по состоянию на 10 декабря, в Австралии 16 538 человек инфицированы коронавирусом. Из них только 0,5% переносит болезнь тяжело или находится в критическом состоянии. Общее количество фиксированных случаев - 225 643.
Ранее OBOZREVATEL писал, что Австралия оказалась в шаге от победы над коронавирусом, и рассказывал о том, какие меры предпринимаются в стране.
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