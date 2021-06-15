В AstraZeneca рассказали о результатах лечения коронавируса антителами
Англо-шведский производитель лекарств AstraZeneca заявил, что лечение антителами не помогло предотвратить COVID-19. Однако препарат увеличивает защиту людей, не зараженных коронавирусом.
Об этом сообщило издание Reuters. Компания AstraZeneca провела исследование, участниками которого стали вакцинированные взрослые старше 18 лет, в течение последних восьми дней контактировали с больными коронавирус людьми.
Компания сообщила, что моноклональные антитела AZD7442 снизили риск развития симптоматического COVID-19 на 33% по сравнению с плацебо, не было статистически значимым.
"Хотя это испытание не достигло основной конечной цели по симптоматического заболевания, мы воодушевлены защитой, которая наблюдается у участников с отрицательным результатом ПЦР после лечения AZD7442", — заявила Меня Пангалос, исполнительный вице-президент AstraZeneca.
AstraZeneca также изучает лечение антителами и для предотвращения более тяжелых заболеваний.
Моноклональные антитела принадлежат к классу лекарств, имитирующих природные антитела, которые организм вырабатывает для борьбы с инфекцией.
Препарат AZD7442 разрабатывается при поддержке правительства США. В марте AstraZeneca объявила о соглашении с Соединенными Штатами на поставку в полмиллиона доз AZD7442. А 15 июня компания заявила, что сейчас ведет переговоры о дальнейших шагах по сделке.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ЕС рекомендовали отказаться от вакцины AstraZeneca пожилым людям.
Также OBOZREVATEL информировал, что в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19. 705 600 доз препарата доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX.
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