В аэропорту 'Борисполь' начали вакцинировать от СOVID-19: кто может сделать прививку и какие препараты доступны

В Международном аэропорту "Борисполь" появилась возможность сделать прививку от СOVID-19. Там открыли пункт вакцинации.

Доступны следующие вакцины против коронавируса: CoronoVac, AstraZeneca и Pfizer. Об этом сообщает пресс-центр аэропорта в Facebook.

Отмечается, что прививки будут проводить в понедельник-пятницу с 9 до 15 часов (помещение терминала D, 1 этаж).

Вакцинация будет осуществляться бригадой Коммунального некоммерческого предприятия "Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи".

Будут вакцинировать всех желающих украинцев. Также вакцины доступны и для иностранцев, которые имеют вид на постоянное проживание в Украине, удостоверение беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

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В пресс-службе аэропорта подчеркивают, что вакцины бесплатные, не требуется предварительная запись.

Следует отметить, что для вакцинации нужны такие документы: паспорт гражданина Украины/вид или копия, идентификационный номер. Также при себе нужно иметь мобильный телефон.

Как отметил гендиректор Борисполя Алексей Дубревский, аэропорт поддержал соответствующую инициативу Министерства инфраструктуры и Министерства здравоохранения по открытию пункта вакцинации. Он убежден, что удобный медпункт будет мотивировать граждан вакцинироваться. Дубревский отметил, что успешная вакцинальная кампания расширит возможность путешествовать по миру без тестов и самоизоляции.

Также пресс-служба аэропорта советует звонить на Горячую линию Минздрава по номеру: 0 800 60 20 19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения пока не определили, будут делать дополнительную третью прививку против COVID-19 всем или только определенным категориям граждан.