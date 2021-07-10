Увеличение груди после Pfizer: врачи объяснили, как такое возможно

Примерно в 10% женщин, которые вакцинировались против коронавируса, расширяются лимфатические узлы. От этого у представительниц прекрасного пола появляется иллюзия, будто бы у них выросла грудь.

Такое объяснение дали медики, прокомментировав нашумевшую заявление 17-летней девушки из Норвегии, якобы у нее грудь "выросла" после прививки вакциной Pfizer. Об этом сообщает издание NRK.

По словам медицинских специалистов, такой эффект может вызвать лишь увеличение лимфатических узлов. Отмечается, что это является обычной реакцией организма на введение препарата именно этого производителя. Однако в таком случае увеличение груди становится лишь временным явлением.

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Представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен подчеркнул, что лимфатические узлы увеличивались примерно в 10% вакцинированных женщин после того, как они получали первую инъекцию вакцины. Медик добавил, что так у них действительно создается впечатление, будто их грудь выросла, однако на самом деле это не так.

В американской компании Pfizer не исключили, что подобный эффект может наблюдаться после их вакцины. В то же время отметили, что никаких жалоб по этому поводу в свой адрес не слышали.

Напомним: недавно пользовательница соцсети Эль Маршалл опубликовала видео в TikTok, где рассказала, мол, у нее почти на два размера "выросла" грудь после того, как она получила прививку вакциной Pfizer.

Pfizer&BioNTech – официальное название вакцины BNT162b2, разработанной американским фармакологическим концерном Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. Производитель заявляет, что препарат имеет эффективность 95%. Однако она достигается только после введения второй дозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, женщины во всем мире стали жаловаться на нарушение менструального цикла после вакцинации против COVID-19. Врачи напомнили, что вакцина от этого вируса может иметь индивидуальные для каждого человека побочные эффекты, как и любое лекарство. Но в их перечне нет "побочки", связанной с критическими днями у женщин.