Уровень заболеваемости COVID-19 в Украине через неделю превысит среднеевропейский – прогноз KSE
В Украине стремительно растет число инфицированных коронавирусной инфекцией. Эксперты отмечают, что уже через неделю наша страна может "выбиться в лидеры" по уровню инфицирования болезнью.
Как отметил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, заражения в стране происходят слишком часто, а число госпитализированных с инфекцией растет. По его мнению, динамика заражений говорит о неутешительном прогнозе.
Ганиченко подчеркнул, что только за последнюю неделю число новых случаев заражения COVID-19 возросло на 68%, что, по его словам, можно сравнить со "взрывом". Исходя их данной цифры, специалист прогнозирует, что уже через дней шесть-семь, в Украине будет наблюдаться "та же картина, что и в Европе, где фиксируется новая волна заражений".
Также он не исключил, что темпы инфицирования в нашей стране могут оказаться выше среднеевропейских.
Известно, с 23 октября Украина перейдет в "желтую" зону адаптивного карантина. При этом к школам, вузам, детсадам выдвигаются условия: будут работать только те, где преподавательский состав вакцинирован на 80%. в этот период будут запрещены все массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале. В залах общественного питания усиливаются требования к дистанции. Также ряд ограничений коснется работы кинотеатров, спортзалов, фитнес-центров, маркетов.
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