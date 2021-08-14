Урок для украинцев: какие ограничения для невакцинировавшихся вводят страны мира

Правительства разных стран мира продолжают продуцировать идеи по поощрению граждан к вакцинации против коронавируса. Однако если сначала людям обещали бонусы за прививки в виде бесплатного фаст-фуда, поездок в такси, скидок на посещение ресторанов и т. д., то сейчас наоборот вводят ограничения для тех, кто не получил одну или обе инъекции.

Теперь их предупреждают о необходимости тестирования, невозможности ходить в торгово-развлекательные центры или кафе и даже увольнении с работы. Украинцев пока таким не "запугивают", хотя уже были заявления от Минздрава об обязательной вакцинации. О том, какие ограничения вводят для невакцинированных в разных государствах, что может стать уроком для граждан Украины, читайте в материале OBOZREVATEL.

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В Новом Орлеане уже с 16 августа человеку нужно предъявить доказательство получения хотя бы одной прививки против COVID-19 или отрицательный тест для посещения закрытых помещений в заведениях питания, спортивных клубах или вообще для массовых спортивных событий.

Подобные меры вводят также в Нью-Йорке, однако в кафе или кинотеатрах наличие вакцинации у посетителей начнут проверять со середины сентября, пишет "Голос Америки".

А вот в Сан-Франциско уже с 20 августа вступает в силу требование предоставить доказательство о полученных прививках при посещении спортзалов, баров, ресторанов. Примечательно, что это ограничение будет касаться всех жителей в возрасте от 12 лет.

В этой стране вводят обязательную вакцинацию для граждан, которые не получили еще ни одной прививки. Правило касается посещения различных заведений и мероприятий, которые будут проводить в закрытых помещениях. Оно вступает в силу с 23 августа, информирует DW.

С этой же даты в Германии заработает требование об обязательном тестировании для тех, кто не вакцинировался полностью или не болел коронавирусом последние полгода. Так, результат теста на антиген, сделанный за последние 24 часа, или методом ПЦР (которому не более 48 часов) будут требовать для посещения косметических салонов, парикмахерских, фитнес-центров, гостиниц (на проживание в них тест нужно сдавать дважды в неделю). Пройти тестирование необходимо и для того, чтобы сходить в больницу, заведения питания, кино, на различные мероприятия и торжества.

Это правило не касается детей до 6 лет и школьников. В то же время властям на местах позволили частично или полностью приостанавливать действие такого ограничения при нормализации заболеваемости COVID-19 в районах (не более 35 новых заражений на 100 тыс. населения за неделю).

Правительство страны хочет разрешить посещение театров, кинотеатров, спортзалов, стадионов и даже ресторанов только обладателям "зеленых пропусков". Их необходимо будет предъявить также для входа в поезда, самолеты и корабли, ТЦ и на дискотеки, если последним будет позволено открыться.

Документ, представляющий собой QR-код, выдается на основе справки о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательного результата теста на COVID-19, сделанного не более чем за 48 часов. Пока его используют только для участия в свадебных церемониях и допуска на стадионы.

Не исключены и штрафные санкции. Клиентам за посещение ресторана без пропуска нужно будет заплатить €400, а владельца заведения обяжут его закрыть на пять дней.

Президент Эмманюэль Макрон в середине июля объявил обязательное вакцинирование для медиков и сотрудников домов престарелых. В этом же обращении он предупредил, что те из указанных работников, кто не пройдет вакцинацию до 15 сентября, могут лишиться работы. Он также не исключил всеобщую обязательную вакцинацию граждан.

С осени ПЦР-тесты в стране будут платными, и поэтому людям рекомендовали идти на вакцинацию, чтобы не было необходимости тестироваться регулярно – каждые 72 часа.

Теперь невакцинированные граждане также должны не только постоянно сдавать тесты: с 9 августа во Франции введены "санитарные пропуска" – QR-коды в телефоне, которые стали обязательными для посещения ресторанов и баров, ТЦ и крупных магазинов, лечения в больницах и путешествий в поездах и автобусах дальнего следования. Раньше такие начали использовать в музеях, учреждениях культуры и на спортивных мероприятиях. С 30 августа "санитарный пропуск" должен стать обязательным для сотрудников всех публичных учреждений. В случае если там не будут проверять пропуска у клиентов или отнесутся к этому формально, учреждению грозит штраф €1500 с последующим прогрессивным его увеличением за повторные нарушения.

Получить гражданину "санитарный пропуск" с QR-кодом можно при условии прохождения полной схемы вакцинации, после сдачи ПЦР или антигенного теста, а также при наличии справки о недавно перенесенном COVID-19.

В этой стране ввели так называемые паспорта возможностей, благодаря которым граждане смогут посещать массовые мероприятия, рестораны, ТРЦ и другие места с массовым скоплением людей.

Чтобы получить такой документ, пишет Delfi.lt, нужно быть полностью вакцинированным против COVID-19. Те же, кто не получил прививок, смогут свободно ходить только в небольшие магазины.

Обязательным для таких граждан является ношение защитных масок. В то же время ограничение не затрагивает детей до 16 лет и тех, кто недавно перенес коронавирус (в таком случае нужна справка об этом или отрицательный тест, сделанный за последние 48 часов).

Здесь с 10 августа компании не будут допускать на рабочие места тех сотрудников, которые не прошли полный курс вакцинации. Если предприятие поймают на нарушении такого ограничения, то могут оштрафовать на сумму до 1,46 млн тенге ($3433).

Подчеркивается, что наличие ПЦР-теста в таком случае не сможет стать альтернативой прививкам. Также есть требование – вторую дозу вакцины работники должны получить до 1 сентября.

Помимо эти стран, власти Греции до конца августа задались целью запретить невакцинированным гражданам посещать рестораны, бары, театры и кино.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения Украины отметили, что пока не видят необходимости обязывать граждан вакцинироваться против коронавируса. Ведь сейчас большинство взрослого населения страны готовы сделать прививку добровольно.