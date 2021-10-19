Умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта: она болела COVID-19
В Тернополе от осложнений коронавирусной инфекции умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта. Женщине было 83 года.
Об этом сообщил журналист Олег Вергелис у себя в Facebook. Информацию подтвердили на странице Тернопольского академического драматического театра имени Тараса Шевченка, где работала Гонта (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Там отметили, что особенно глубоко актриса раскрывала в своем творчестве тему материнства.
"Неповторимые материнские образы Марии Гонты в спектаклях "Суета", "Хозяин" И. Карпенко-Карого, "Маклена Граса" Н. Кулиша, "Лесная песня" Леси Украинки, "Мать" К. Чапека, "Пока она умирала" Н. Птушкиной свидетельствуют о незаурядном таланте актрисы", – рассказали в театре.
За свое мастерство Гонта получила премию имени Марии Заньковецкой в 2004 году и орден "Честь и слава Тернопольщины" II степени.
"Светлая память замечательной украинской актрисе, которая так и не дождалась звания "народной", хотя с позиций истории украинского театра, она была действительно народной, как никто другой в это противоречивое время", – написал Вергелис.
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