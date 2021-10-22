Украину ждет пик пандемии COVID-19 с тысячей смертей ежедневно, – Данилов

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Украину ждет пик пандемии COVID-19 с тысячей смертей ежедневно, – Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что нынешняя волна заболеваемости коронавирусом и высокой летальности является началом пика эпидемии. Если ситуация продолжится, вскоре страна может выйти на показатель в 1000 смертей от COVID-19 в сутки.

С таким предупреждением чиновник выступил на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, 22 октября. Его трансляция доступна на YouTube-канале in time Ukraine (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Коронавирус Данилов назвал недугом невакцинированных людей. По его словам, в Украине 99,9% тех, чью жизнь забрала эта инфекция, не делали прививок.

Прирост смертей от COVID-19 в Украине
Видео дня

"Люди, не вакцинируясь, попадают в больницы. Сегодня мы имеем рекорд по количеству смертей (за минувшие сутки подтверждено 614 летальных случаев. – Ред.). То, что я сейчас скажу, будет неприятным: но количество людей, которые будут умирать от коронавируса, может перевалить за тысячу. И проблема именно в вакцинации", – подчеркнул он.

График смертности от COVID-19 в Украине за время пандемии

Данилов заявил, что Украине немедленно нужно выходить на высокий уровень иммунизации населения. Речь идет о необходимости делать ежесуточно не менее 350-400 тысяч прививок.

На сегодня это количество вдвое меньше. На заседании СНБО специалистам Министерства здравоохранения (Минздрава) поручили в максимально сжатые сроки составить соответствующую программу вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав Украины запланировал проводить ревакцинацию населения от коронавируса – снова двумя дозами, но уже в 2022 году. В то же время о введении бустерной прививки речь не идет.

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